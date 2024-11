Secoloditalia.it - “Uso compulsivo dello sciopero”, Cisl e Ugl contro Landini: “Mobilitazione politica, svilisci il sindacato”

Leggi su Secoloditalia.it

Mentre Mauriziocontinua dalle piazzead esasperare i toni e a rilanciare parole d’ordine estreme e pericolose, le ragini di chi ha deciso di non aderire –e Ugl in primis- vengono silenziate dai grandi media. Eppure la frattura del fronte sindacale ha motivazioni molto illuminanti sulla natura della mobilitaziobe: si tratta di unotutto politico che lacon il numero uno Sbarra in questi giorni ha smascherato. Il clima è incandescente e il botta e risposta di queste ultime ore lo ha dimostrato: loè stto giudicato come inutile e perfino dannoso dalla. Al Quotidiano QN il leaderha spiegato: “Siamo stati sempre del tutto autonomi dai Governi. La nostra storia lo dimostra chiaramente. E da sempre guardiamo allocome allo strumento di extrema ratio, una scelta anche dolorosa, perché implica il fallimento del momento negoziale e sacrifici per i lavoratori”.