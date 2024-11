Un mondo di Lego all’Arena Flegrea | torna a Napoli l’evento Brick Live

Leggi su Ildenaro.it

Dopo il successo della scorsa primavera con oltre 20mila visitatori,Indoor la mostra “”. Dal 6 dicembre 2024 al 2 febbraio 2025che ha conquistato i bambini di tutto ilfa tappa nuovamente in Campania, nello spazio espositivo allestito nel foyer dell’Arena, alla Mostra d’Oltremare. Un’occasione unica per gli appassionati dei mitici mattonciniper liberare fantasia e creatività, tra le aree tematiche che coinvolgono l’intera famiglia e i percorsi interattivi. Sarà possibile visitaretutti i giorni dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, nei week end dalle ore 10 alle 20. Biglietti disponibili sul circuito ETES e nei punti vendita autorizzati. Prodotta da Arenae Alta Classe Lab,offre la possibilità di trascorrere liberamente momenti di straordinario divertimento, in un ambiente stimolante ed educativo, dove ogni visitatore potrà diventare un provetto artista.