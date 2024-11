Thesocialpost.it - Scontro tra auto e un furgone nel Barese: ci sono due morti e due feriti

Un tragico incidente stradale ha turbato il tardo pomeriggio lungo la Strada Provinciale 76, nel tratto che collega Acquaviva delle Fonti a Sannicandro di Bari. Intorno alle 17.30, una collisione frontale ha coinvolto duemobili e un, generando uno schianto devastante che ha avuto esiti fatali per gli occupanti di una Renault.Leggi anche:Incendio in un bed and breakfast a Napoli: morta la 28enne Emanuela ChirilliI Vigili del Fuocogiunti rapidamente sul posto e sitrovati di fronte a una scena straziante: la Renault era praticamente distrutta, e non c’era possibilità di salvezza per il conducente e il passeggero. Il tragico bilancio parla di due vittime, probabilmente decedute sul colpo, mentre altre due persone hanno riportato ferite gravi.Oltre a garantire la sicurezza dei veicoli coinvolti per prevenire incendi causati da eventuali cortocircuiti, i pompieri hanno collaborato con le forze dell’ordine per effettuare i rilievi, utilizzando una torre faro per illuminare l’area.