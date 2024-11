Anteprima24.it - Sciopero, per la Cgil ‘in Campania adesioni altissime’

Tempo di lettura: < 1 minuto“I primi dati che arrivano dai luoghi di lavoro segnalano percentuali altissime di adesione“. Così in una nota laNapoli e. “In provincia di Napoli – precisa il sindacato – hanno incrociato le braccia e sono pronti a scendere in piazza per la manifestazione regionale gli operai di Trasnova, azienda dell’indotto Stellantis, dove si registra un’adesione del 100 per cento. In Fincantieri a Castellammare di Stabia e alla Marelli di Caivano l’adesione è del 90 per cento, mentre alla Tiberina di Pomigliano d’Arco la percentuale di adesione si attesta all’80 per cento. Primi dati di adesione nel settore metalmeccanico anche in provincia di Benevento: alla Ficomirrors di Morcone l’adesione alloè del 100 per cento mentre alla Hanon Systems Italia si registra una percentuale di adesione dell’80 per cento mentre alla Leonardo è del 70 per cento”.