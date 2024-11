Lapresse.it - Sciopero generale, Landini canta con le lavoratrici di La Perla

Maurizioincrocia ledi Laal corteo per loa Bologna e si unisce alle dipendenti e ai dipendenti del marchio di lingerie, messo in liquidazione dalla proprietà britannica.Il segretariodella Cgil batte le mani e accenna insieme alle operaie il coro della canzone di lotta: “Siamo donne e paura non abbiamo, Larinascerà”, sono le parole intonate dalle dipendenti, che da mesi lottano per la sopravvivenza dello storico marchio.