Lettera43.it - Sciopero generale, a Torino scontri tra antagonisti e forze dell’ordine

Leggi su Lettera43.it

trache hanno partecipato allo “spezzone sociale” del corteo per lo. Le tensioni sono avvenute vicino alla stazione di Porta Nuova, in via Sacchi, in centro città, dove i manifestanti hanno cercato di entrare sfondando il cordone di polizia. Gli agenti li hanno respinti usando i manganelli, i ragazzi hanno sferrato calci e pugni e usato le aste delle bandiere. Scanditi slogan contro Salvini e la Tav-Lione. Nella tappa precedente del corteo, sotto la prefettura, gli studenti avevano lanciato uova e fumogeni contro le. La situazione non è stata meno tesa a Porta Susa, dove alcuni attivisti pro Palestina hanno occupato i binari.Foto e video della protestaAttivisti occupano i i binari a Porta Susa (Facebook).