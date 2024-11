Ilrestodelcarlino.it - Ravenna e l’Amore per Lord Byron

Il complesso museale di via Cavour dedicato ae al Risorgimento è stato aperto ufficialmente il 29 novembre. Antonio Patuelli presidente della Cassa diè stato primo ideatore del progetto, insieme all’allora presidente della Fondazione Cassa di, Lanfranco Gualtieri, seguito dall’attuale Giuseppe Ernesto Alfieri. Una sfida, un’avventura diventata realtà. Grazie alla Fondazione la dimora storica è stata oggetto di un restauro durato quasi un decennio: acquistata dal Comune nel 2013 per sette milioni di euro, ora è un complesso museale su due piani di 2200 metri quadri e ventiquattro sale.vi soggiornò fra il 1819 e il 1821, seguendo in città l’amata Teresa Guiccioli, moglie del Conte Alessandro. Nelle stanze si ritrova il racconto della passione amorosa diper la contessa e di quella civile germogliata all’incontro con la Carboneria, primo passo sulla strada che avrebbe portato il libertino a votarsi alla causa della libertà dei popoli e unirsi agli indipendentisti greci.