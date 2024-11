Anteprima24.it - Rapporto Svimez, l’allarme dell’UdC: “Nel Sannio e nelle aree interne della dorsale appenninica situazione preoccupante”

Tempo di lettura: 3 minutiIl2024 è veramente allarmante. Così l’UdCProvincia di Benevento fotografa la complessadele delle. Dai dati raccolti dall’annuale relazione, si registra, infatti, che la povertà delle famiglie tende a non diminuire ed inoltre leCampania come il, l’Alto Casertano e l’Irpinia stanno subendo un forte spopolamento, mettendo a rischio l’affluenza scolastica all’istruzione primaria dei piccoli centri. Il forte calopopolazione e la ridotta sostenibilità dei servizi educativi e sociali impone – alla luce dei risultati pubblicati – un’attenta riflessione sulle scelte che i Comuni stanno adottando sull’utilizzo dei fondi pubblici in particolare quelli legati al PNRR.