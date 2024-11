Oasport.it - Puppo: “C’è una differenza tra il caso Swiatek e Sinner, oltre che un aspetto molto positivo”

Leggi su Oasport.it

Puntata speciale per TennisMania condotta da Dariosul canale Youtube di OA Sport, che è stata dominata dalla clamorosa notizia del giorno nel mondo del tennis. L’ITIA, infatti, ha comunicato che Iga, n.2 del mondo, ha accettato una squalifica di un mese per una positività alla trimetazidina a seguito di un controllo antidoping nel mese di agosto. L’ITIA ha creduto alla versione die parla di positività derivante dalla contaminazione di un regolare farmaco a base di melatonina. La violazione non è stata ritenuta intenzionale secondo quanto stabilito dall’organizzazione.Darioha iniziato la puntata facendo il punto della situazione: “Igaha, per così dire, accettato un mese di sospensione a seguito di una positività in cui è incappata per aver ingerito per via orale un prodotto contaminato da un principio, che è una sostanza non specificata.