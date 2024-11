Iltempo.it - Picierno a capo dei frondisti dem: la "pasionaria" così studia da anti Schlein

Passo dopo passo, si è trasformato nella vera-Elly, il suo esatto opposto. Una specie di Stefano Bonaccini con gli attributi. Se l'ex governatore dell'Emilia Romagna va d'amore e d'accordo con la sua segretaria, lei dal Parlamento Europeo "spara" a zero contro la linea gruppettara del Pd.Pinasta diventando la vera leader della minoranza, quella che non ha paura di replicare ad Elly. Come ha fatto ieri, votando la risoluzione pro Ucraina, in tutti i suoi passaggi, anche quelli più delicati, come l'utilizzo dei missili a lungo raggio. Distinguendosi ancora una volta dalla delegazione dem andata in frantumi e comunque sempre più orientata a seguire una linea "pacifista". Un destino già scritto, visto che i rapporti tra l'eurodeputata e la segretaria non sono mai stati un gran che, questione di latitudini diverse, la prima è una campana doc, l'altra è nata dalle parti di Lugano.