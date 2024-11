Inter-news.it - Palacios e la ‘grande occasione’. Pavard apre le porte a una nuova Inter?

Tomasè stato l’ultimo acquisto della sessione estiva di calciomercato dell’. Il difensore argentino potrebbe avere maggiore spazio, rispetto a quello racimolato finora, a causa dell’infortunio occorso a Benjamin.LA NOTIZIA – Benjaminsarà costretto a stare fuori per almeno un mese a causa di una distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra rimediata durante-Lipsia. Il calciatore francese, sostituito da Yann Bisseck sul finire della prima frazione di gioco, salterà i prossimi impegni di Serie A e Champions League, potendo tornare in campo direttamente nel 2025 in occasione della Supercoppa italiana. Sfida nella quale i nerazzurri sfideranno l’Atalanta, nella semifinale della competizione, il 2 gennaio.e la speranza in vista dei prossimi impegni dell’IL RAGIONAMENTO – Le modalità attraverso le quali si potrebbe arrivare a un maggiore impiego di Tomas, nell’di Simone Inzaghi, si riferiscono alla posizione di Bisseck nella rosa nerazzurra.