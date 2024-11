Gaeta.it - Nuovo film “Ammazzare stanca”: il coraggio di Antonio Zagari contro la ‘ndrangheta

Facebook WhatsAppTwitter Il mondo del cinema italiano accoglie unprogetto che esplora audacemente temi di ribellione e identità. ““, diretto da Daniele Vicari, rappresenta il racconto autobiografico di, un giovane che sfida il suo destino segnato dalla criminalità. Le riprese, recentemente terminate, hanno visto un cast di attori noti e talentuosi, arricchendo una narrazione che parte dagli anni ’70 e affronta problematiche attuali legate alla criminalità organizzata.La trama: la lotta di un ragazzoil destino criminale“racconta la vita di, il quale cresce in un contesto familiare dominato da un padre boss della, Giacomo. Mentre la criminalità organizzata espande la sua influenza in tutto il paese,si svolge in una realtà cupa e violenta.