La Renault | come è cambiata nel tempo?

Siamo agli albori del XX secolo e il 21enne Louispensa che il modo migliore per cominciare a festeggiare la vigilia di Natale sia portare in strada la vettura che ha costruito da solo in un capannone. Molte persone vedono sfilare, su una strada in salita di Parigi, questa piccola auto scoperta che ha grandi ruote e arriva a 30 chilometri orari. Inizia così una storia che dura da oltre un secolo.Lafino a oggiIl giovanedivenne poi uno degli imprenditori più famosi al mondo e forse non immaginava che, un giorno, da quella vetturina di fine Ottocento si arrivasse a gioielliniquelli del marchio Alpine. Elettriche, sportive e disponibili in più versioni, queste creazioni di casasi possono trovare presso alcuni rivenditori specializzati nel settore dell’automotive: scopri di più sul sito di Alpine Store Milano.