Cityrumors.it - La nuova Fontana di Trevi divide Roma: le proteste dei commercianti [VIDEO]

Il dibattito sul monumento continua a restare aperto. Il tavolo tra il Comune e i proprietari dei negozi della zona è stato apertoMentre i lavori alladiproseguono, non si fermano le polemiche sul nuovo aspetto che il monumento prenderà. L’idea del Comune resta quella di contingentare gli ingressi e mettere un ticket di due euro. Una soluzione che non convince assolutamente i, che nei giorni scorsi hanno incontrato l’assessore Onorato per fare il punto della situazione ed esporre la loro posizione su un tema molto delicato. Manca ancora un mese al ritorno alla normalità e per questo motivo il tempo per trovare un accordo c’è, ma non è assolutamente in discesa.Ladi: ledei(Ansa) – cityrumors.itAi nostri microfoni è intervenuta in esclusiva Daniela Cavicchia, vicepresidente del Comitatodel Rioneper spiegare meglio la loro posizione e le richieste avanzate al Comune nell’incontro avvenuto nei giorni scorsi.