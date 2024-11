Sport.quotidiano.net - La Fortitudo asfalta Avellino, è la seconda vittoria consecutiva

Bologna, 28 novembre 2024 - Tutto facile per lachee centra la. Partenza subito lanciata dellaavanti di 9, sul 15-6 già al 4’. La Flats Service è un fiume in piena e la quarta tripla di fila di squadra messa a segno da Bolpin, proprio come con Livorno, lancia Fantinelli e compagni avanti 20-6 al 5’. Entra anche Pietro Aradori, accolto dall’ovazione del PalaDozza e il suo canestro insieme a quelli di un intraprendente Menalo dilatano ulteriormente la forbice del distacco. Massimo vantaggio del primo tempo arriva sul +29, 51-22 al 19’ con Battistini perfetto al tiro, ma catechizzato da Caja, Giordano e Bolpin, con l’Alpino già a quota 13 all’intervallo. Gioco, partita e incontro per lache nella ripresa non deve fare altro che controllare, ritoccando il massimo vantaggio sul +39, 90-51 al 35’ per centrare lae vede l’esordio del giovane Federico Ferrucci Morandi.