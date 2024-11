Ilrestodelcarlino.it - La città raccontata per immagini ’The Ferrareser’ ci mette la firma

Il progettoFerrareser 2024’ per il terzo anno consecutivo proporrà una mostra di illustrazioni incentrate sulla. L’evento è curato da 34 artisti del territorio e prevede la pubblicazione di una rivista cartacea contenente, oltre alle opere, altrettanti articoli e racconti a cura di scrittori e giornalisti ferraresi. Nella rivista trovano spazio anche i lavori realizzati da due classi del Liceo Artistico Dosso Dossi. Le novità sono state illustrate, nei giorni scorsi, nella residenza municipale, alla presenza di Marco Gulinelli, assessore alla cultura, Eugenio Ciccone, presidente The Ferrareser Aps, Marta Besantini, tesoriere The Ferrareser Aps, Roberto Meschini, docente del liceo artistico Dosso Dossi insieme ad alcuni illustratori e collaboratori dell’associazione. "Agli ideatori e ai protagonisti di questo progetto – ha affermato l’assessore Gulinelli – va il mio ringraziamento, e quello dell’Amministrazione comunale, per aver stimolato l’avvio di un percorso creativo che promuove un nuovo senso di appartenenza e vicinanza allache si ama, al luogo dove si vive e si lavora, descrivendo e raccontando Ferrara in tutti i suoi aspetti, anche quelli meno conosciuti o appartenenti a un’altra epoca".