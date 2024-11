Ilnapolista.it - Ingebrigtsen veniva “picchiato a morte” dal padre-allenatore: pugni e calci anche per mezzora (Times)

Ildi Jakobsarà processato l’anno prossimo con l’accusa di aver abusato fisicamente della superstar del mezzofondo e di un altro dei suoi figli. Un pubblico ministero norvegese ha accusato Gjertdel campione, di averdue dei suoi figli nel periodo in cui gli facevada. Secondo l’atto d’accusa, il 58enne avrebbee preso aJakob, e minacciato di “picchiarlo a”.ha infine sciolto il legame con il, di fatto licenziandolo l’anno scorso. Da allora si è sostanzialmente allenato da solo. A Parigi ha vinto un secondo titolo olimpico nei 5.000 metri, dopo essersi fatto soffiare clamorosamente il podio sui 1.500 per una condotta di gara di rara ottusità.L’atleta, scrive il– ha testimoniato alle autorità, sostenendo di essere stato vittima di abusi fisici e mentali, tra cui “”, per diversi anni.