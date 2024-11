361magazine.com - Incendio in un B&B a Napoli, morta una turista di Lecce

L’è divampato nella notte al settimo piano di un edificio in piazza Municipio, al numero civico 84. Sul posto la polizia scientifica e i vigili del fuocoDrama nella notte in pieno centro a. Unadidi 28 anni ha perso la vita in un B&B che si chiama “Il Covo degli Angioini” del settimo piano di piazza del Municipio al numero civico 84. Sul posto sono interventi la polizia scientifica per ricostruire la dinamica e i vigili del fuoco di. L’sarebbe avvenuto nella notte tra le 4 e le 5 del mattino.É stata aperta un’inchiesta alla quale sta lavorando il commissariato Decumani e la salma della giovane è stata sequestrata.Leggi anche–> Francesco Totti indagato, l’accusa: «Guadagni nascosti, rischia da 2 a 5 anni di carcere»Le indagini si concentrano sulle cause del terribile rogo che ha causato la morte della 28enne.