Il Verona non si rialza dopo l'Inter: per il Cagliari vittoria e sorpasso

Niente da fare per il, che perde nuovamentelo 0-5 subito dal. Ilvince 1-0 all’Unipol Domus.– All’Unipol Domus, scontro diretto in zona retrocessione tra. I sardi arrivano al match con un punto in meno della formazione scaligera, che nell’ultimo turno hanno preso cinque gol dalal Marcantonio Bentegodi. Primo tempo abbastanza accesso e con buone occasioni. Il primo squillo della partita arriva subito al minuto sei, con il tap-in sottoporta di Mina, sul corner invitante di Augello. Pallone che esce di poco. Un minuto più tardi, altra occasione per ile stavolta con Piccoli, che stacca bene su un altro gran traversone di Augello, ma la precisione non c’è. All’undicesimo arriva la risposta delcon Livramento, ma provvidenziale in chiusura Mina.