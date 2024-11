Sport.quotidiano.net - Il tecnico non si arrende: "Bene all’inizio, poi tanti errori e uno sforzo eccellente». Banchi trasmette ancora fiducia:: "Possiamo cambiare la stagione»

PARIGI (Francia) Le parole di Lucamantengono il colore della delusione dopo l’ennesima prova che la sua squadra ha perso nel finale. "Abbiamo avuto un’ottima partenza – spiega il coach bianconero –, poi loro sono tornati, come ci aspettavamo. Nel secondo quarto c’è stato un diverso livello di intensità, e i nostri avversari hanno preso un vantaggio, perché noi abbiamo perso la nostra ispirazione iniziale. E’ difficile tenere lo stesso livello di gioco per 40’, ma abbiamo risposto con uno, Purtroppo nel finale, dopo un intenso ultimo quarto contro una squadra di grande talento, abbiamo fatto, condizionati anche dadi chiamata arbitrale. Abbiamo perso consistenza in qualche momento, e abbiamo rimpianti per i rimbalzi e per altri piccoli dettagli come i tiri liberi.