Il sorriso di Orcel. Il manager rampante con il piglio delle fusioni

Andrea, amministratore delegato di Unicredit, sale agli onori della cronaca a settembre quando annuncia l'acquisto di azioni Commerzbank messe in vendita dalla Germania, facendo salire la sua partecipazione nella banca tedesca al 9,1 per cento. Poco dopo la quota di azioni sale al 21 per cento con la sottoscrizione di derivati, a cui fa seguito l'istanza alla Bce per incrementare la partecipazione fino al 29.9 per cento. “La mossa su Commerzbank è un test di prova per l'Europa, per dimostrare che possiamo creare banche forti", commenta, pochi giorni dopo la presentazione del rapporto sulla competitività di Mario Draghi, che fra i suoi punti pone proprio la necessità di creare grandi campioni continentali. Lunedì una nuova scalata, parallela a quella tedesca, verso Banco Bpm. L'ennesimo colpo di scena, ma guardando la sua carriera non sorprende.