Il big match 1 Bruni | Il Chiesanuova si farà trovare pronto

Nel primo momento difficile di una stagione esaltante, c’è proprio l’avversario più difficile per il. Domenica alle 14.30 a Villa San Filippo e non al "Sandro Ultimi",e Maceratese si sfidano in 90 minuti che vedranno di fronte le principali protagoniste di questi mesi. Sarà il secondo dei tre terrificanti turni di campionato che attendono il gruppo di Mobili, chiamato l’8 dicembre alla trasferta di Urbania contro la squadra che è in scia ad un punto e soprattutto reduce dal primo stop a Montecchio. Un ko dopo 17 turni utili che è costato la vetta dell’Eccellenza, presa appunto dalla Rata per 2 lunghezze. A 48 ore ne parliamo con Marco, team manager del. Il peggior avversario dopo la prima sconfitta: un test per verificare la capacità di reazione? "Direi di sì, saremo messi alla prova e domenica capiremo la nostra forza di reazione".