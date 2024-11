Bergamonews.it - Il Bepi torna live con The Prismas: concerto al Druso

Ranica. Più di sette anni dopo l’ultima (e finora unica) esibizione,& Theno aldi Ranica con ancora parecchio da raccontare. L’appuntamento è venerdì 6 dicembre alle 22 per una serata all’insegna di musica e divertimento.Non si può certo dire che il 50enne Tiziano Incani (il) non abbia sondato, nel frattempo, terreni inesplorati: ha scritto 2 romanzi, altri 2 libri autobiografici, prodotto 3 dischi di inediti (di cui uno con un nuovo, intrigante pseudonimo), toccato altre forme d’arte (il riuscitissimo monologo sulla fede, per esempio). La vera forza dele della sua band, tuttavia, sta nella capacità di saperre, al momento giusto, “popolare”, nella maniera più positiva del termine: nelle stagioni post-Covid, ogni qualvolta la scaletta dei brani ha fortemente voluto andare in questa direzione, i loro concerti si sono trasformati negli stessi deliri di folla che erano alla metà degli anni duemila, nonostante il cambio generazionale avvenuto nel mentre.