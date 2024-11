Lanazione.it - I Punkcake lasciano X Factor. Niente finalissima

Arezzo, 29 novembre 2024 – Non ce l'hanno fatta iche ieri sera sono stati eliminati alla semifinale di X, il talent di Sky.quindi per la band valdarnese, che però può archiviare questa avventura a testa non alta, ma altissima, perché Damiano, i due Lorenzo, Sonia e Bruno hanno compiuto un percorso straordinario, facendosi conoscere in tutta Italia è arrivando ad un passo dall' epilogo. Lo stesso Manuel Agnelli ha dedicato le loro bellissime parole al termine del secondo brano eseguito. "Avete partecipazione a questo Talent essendo sempre voi stessi". Alla semifinale isi sono esibiti con “”MI WAY" di Frank Sinatra, nella versione di Sid Vicious e nella seconda manche con "GIFT HORSE" degli Idles. Ai Live di X2024, c'è stata una prima manche in cui i concorrenti si sono esibiti accompagnati da una intera l'orchestra, l'Orchestra Philharmonic Franciacorta con 22 elementi con archi, celli, contrabbasso, trombone, un pianoforte, due timpani e tre viole.