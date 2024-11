Isaechia.it - Grande Fratello, annunciata un’altra nuova concorrente: è un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Ilcontinua a sorprendere il pubblico con l’ingresso di nuovi volti nella casa più spiata d’Italia. Questa volta, i riflettori si accendono su unanip (non famosa): Chiara Cainelli, il cui nome è stato rivelato in anteprima da Davide Maggio. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla giovane trentina pronta a far parlare di sé.Nata nel 1999 a Trento, Chiara Cainelli ha 25 anni ed è figlia di padre tedesco e di una madre boliviana. Ha ungemello, Stefano, ed è già conosciuta nel mondo dello spettacolo locale. Nel 2017, ha partecipato al concorso di Miss Trento, vincendo la fascia ma senza riuscire a raggiungere le finali di Miss Italia. Curiosamente, quell’anno, la vittoria del celebre concorso di bellezza andò proprio alla rappresentante del Trentino-Alto Adige, Alice Rachele Arlanch.