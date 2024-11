Anticipazionitv.it - Gabriele Padoan lascia Uomini e Donne: il motivo

, uno dei protagonisti del trono over di, ha deciso dire il programma, ma non per segnalazioni o polemiche, come accaduto per Mario Cusitore e il tronista Alessio Pecorelli. La scelta di, invece, è legata a una ragione molto più romantica: il cavaliere ha deciso di uscire dal dating show insieme a Tiziana, dama con cui sembra essere nato un vero amore.: chi è, originario di Mestre (Venezia), ha 64 anni ed è un pensionato con una carriera da ex consulente finanziario in un importante istituto di credito. Durante la sua permanenza nel programma, ha colpito il pubblico per il suo carattere pacato e la sua genuinità. Padre di una figlia di 37 anni,è stato un volto molto apprezzato nel parterre maschile del trono over.