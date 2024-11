Dopo sei mesi arriva l’annuncio | tutta la verità sullo staff di Conte

Leggi su Spazionapoli.it

Sono trascorsi quasi seidaldell’arrivo di Antonioa Napoli: oraladel tecnicoNon sarà stato facilissimo convincere Antonio, ma Aurelio De Laurentiis ha fatto di tutto per portarlo a Napoli e acntarlo nelle scelte dellotecnico. Qualcuno delle passate gestioni è stato confermato; qualcun altro ha lasciato ed è stato ben rimpiazzato. Il segreto del successo, d’altronde, è il lavoro di squadra. E il mister conta molto sui proprio uomini.Per settimane, quando il nome disi faceva sempre più insistente attorno all’ambiente azzurro, sono circolate molte figure come possibili collaboratori dell’allenatore pugliese. Anche grandi ex Napoli, che hanno scritto la storia del club ai loro esordi.finalmente un annuncio che smentisce ogni tipo di trattativa con il club azzurro e lo stesso Antonioper un ritorno in città.