Coppa del Mondo di Biathlon l’Italia in gara a Kontiolahti | ecco le staffette azzurre

Leggi su Ilfaroonline.it

, 29 novembre 2024 – Si avvicina il debutto indelper ilAzzurro. Nella giornata del 30 novembre, c’è il via alladi, in Finlandia. E lo staff tecnico ha definito la composizione delle squadre che prenderanno parte alle sfide in staffetta.Non ci saranno Lisa Vittozzi (che ha ricominciato ad allenarsi a Hochfilzen) e Rebecca Passler.Il programma gare – Fonte fisi.orgAd aprire le danze sabato 30 novembre sarà la singola mista alle ore 13.15 che vedrà presenti nell’ordine Samuela Comola e Lukas Hofer, a seguire ci sarà la staffetta mista delle ore 15.45 con Dorothea Wierer/Hannah Auchentaller/Didier Bionaz/Tommaso Giacomel.Domenica 1 dicembre spazio alle ore 13.45 alla staffetta maschile con Elia Zeni/Tommaso Giacomel/Didier Bionaz/Lukas Hofer, chiusura alle ore 17.