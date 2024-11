Quotidiano.net - Chi si affida ai sindacati merita ascolto

Sacconi Lo sciopero “generale” proclamato da Cgil e Uil suscita legittimi interrogativi. Lo strumento conflittuale è ovviamente implicito nella funzione sindacale anche se il mondo nuovo, generato dal salto tecnologico e dall’abbandono delle vecchie produzioni in serie, induce relazioni tendenzialmente cooperative (se non addirittura partecipative) tra capitale e lavoro. Specie in un tempo segnato da variabili globali che sollecitano ciascuna nazione a competere con tutte le proprie energie. I lavoratori, non più massificati da prestazioni ripetitive, chiedono attenzioni personalizzate a bisogni e aspirazioni. Desiderano quindiprossimi nei territori, professionali nei servizi, sobri e concreti nella azione. Lo sciopero è un sacrificio. Ne deve valere la pena per obiettivi verosimili.