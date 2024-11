Biccy.it - Andrea Cerioli si è fatto la liposuzione: le foto del prima e del dopo

“Ho perso 26 kg in tre mesi e ne ho ripresi 29 in un mese. Ho dell’adipe localizzato che a me dà fastidio“, esordisce cosìnel video che ha realizzato in collaborazione con un chirurgo plastico su Instagram che gli hacosì una mini-all’addome, ai fianchi e alla schiena.Questa è lache ha caricato del pre-intervento quando il chirurgo gli ha cerchiato con un pennarello tutte le zone che avrebbe dovuto “aspirare”.E questa è lache si è tolto i punti, un paio di giorni. Laè parecchio sfocata a causa del vetro appannato, ma la differenza si vede.: “Ho kg distribuiti male”Nel 2022, un annola sua esperienza a L’Isola dei Famosi,si era sfogato su Instagram confessando ai suoi followers di essere ingrassato “solo nel giro vita”.