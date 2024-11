Davidemaggio.it - Veronica Pivetti e Carla Signoris protagoniste di Balene

Dopo Studio Battaglia e Libera, Rai 1 continua a dare spazio a personaggi femminili non più giovanissimi, per raccontare un’altra fase della vita delle donne, da sempre sue grandi. Nel 2025 toccherà a Evelina e Milla, interpretate rispettivamente danella nuova serie.Coprodotta da Rai Fiction e Fastfilm, è tratta dall’omonimo romanzo di Barbara Cappi e Grazia Giardiello, qui autrici insieme a Fabrizia Midulla e Giorgio Nerone. Interamente girata tra Ancona e il Conero con la collaborazione della Marche Film Commission, vede dietro la macchina da presa Alessandro Casale.: la trama e il castLa serie racconterà con leggerezza ed ironia l’amicizia e la solidarietà femminile, armi utili per affrontare la vita a sessant’anni, quando ai grandi temi esistenziali – l’amore, i figli, il lavoro, la realizzazione personale e professionale – se ne aggiungono altri come la vecchiaia, la malattia e la morte.