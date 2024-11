Lanazione.it - Un incidente per “fiction”, nell’hangar della Cittadella indaga “L’altro ispettore”

Leggi su Lanazione.it

Viareggio, 28 novembre 2024 – Una storia di ordinaria insicurezza; come tante, troppe, che ogni giorno il Paese racconta. E purtroppo non per. La storia di unsul lavoro, a cui solo per esigenze di copione la Cittadel Carnevale si è prestata a fare da scenografia. E proprio per affrontare il temaprevenzione, all’interno di un hangar, il numero 2, si sono accese in questi giorni le telecamere dello sceneggiato Rai, co-prodotto con Anele, ““, per la regia di Paola Randi, scritta da Salvatore De Mola, Andrea Valagussa e Paola Randi e liberamente tratta dai romanzi dell’Felicino di Pasquale Sgrò, l’ingegnere che ha messo nella scrittura la lunga esperienza maturata sul campo come consulente per la sicurezza e la formazione. La serie – che per il valore di servizio pubblico ha ottenuto il patrocinio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di Inail, e con la collaborazione del Ministro per le disabilità e dell’Ispettorato nazionale del lavoro – porta al centronarrazione e dell’attenzione del pubblico il lavoro e la culturasicurezza attraverso le vicende private e professionali di un: Domenico Dodaro, per gli amici Mimmo (interpretato da Alessio Vassallo).