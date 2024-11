Calciomercato.it - Tegola Pavard per Inzaghi: l’esito UFFICIALE degli esami

Il difensore francese si è infortunato nel match di Champions League tra Inter e Lipsia.lo perde per quasi un meseL’Inter ha comunicatostrumentali a cui si è sottoposto stamane, uscito infortunato dalla sfida di Champions League con il Lipsia di martedì sera.Infortunio(LaPresse) – interlive.itGli accertamenti hanno evidenziato una “distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra”. Le condizioni del difensore francese “saranno rivalutate la prossima settimana”. L’ex Bayern Monaco dovrà stare fuori circa tre settimane. Salterà dunque le gare con Fiorentina, Parma, Lazio e Bayer Leverkusen in Champions.? #Inter – Distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra per Benjamin #: circa tre settimane di stop per il francese che salterà le gare con Fiorentina, Parma, Lazio e Bayer Leverkusen in Champions ? @calciomercatoit pic.