Ilgiorno.it - Scala, Mattarella diserta la Prima. Invitato da Macron a Notre-Dame

Per il secondo anno consecutivo, il presidente della Repubblica Sergionon parteciperà alladella. La presenza del Capo dello Stato era stata annunciata nelle scorse settimane, ma nel frattempo è spuntato un appuntamento altrettanto importante nell’agenda del Quirinale:è statoa Parigi dal presidente francese Emmanuelalla cerimonia di riapertura di, al termine dei cinque anni di restauri resi necessari dal terribile incendio che ha devastato l’iconica cattedrale tra il 15 e il 16 aprile 2019. Un impegno che richiederà la presenza Oltralpe del presidente per due giorni, il 7 e l’8 dicembre. Da qui l’impossibilità di prendere posto in Palco reale per il debutto di Sant’Ambrogio della nuova produzione dell’opera "La forza del destino" di Giuseppe Verdi, diretta dal maestro Riccardo Chailly e allestita dal regista Leo Muscato.