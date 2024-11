Gaeta.it - Sanlorenzo presenta la nuova ammiraglia SD132: una rivoluzione nel design nautico

Facebook WhatsAppTwitter, famoso cantiere navale italiano, ha recentemente annunciato il varo della sua, il modello. Questa imbarcazione, che misura 40.7 metri di lunghezza, segna un’importante tappa nella storia del cantiere, essendo la prima nave da diporto realizzata in composito con dimensioni così significative. Non solorapla massima espressione della storica linea semidislocante, ma introduce anche innovazioni che potrebbero cambiare le aspettative nel settore.Caratteristiche costruttive eIl nuovosi inserisce in una tradizione solida, mantenendo una continuità progettuale con i modelli precedenti della serie SD. Tuttavia, si distingue per l’implementazione di migliorie sostanziali che ne elevano la funzionalità e l’estetica.