Riapre via di Sabbiuno sui colli Bolognesi | ecco quando

Bologna, 28 novembre 2024 – Finalmenteal traffico un tratto importante che ripristina la viabilità sui. Parliamo di via diche, dopo i lavori di ripristino della frana del maggio 2023,venerdì 29. Il cantiere è stato caratterizzato da un consolidamento della scarpata tramite opere strutturali di notevole rilevanza. Le finiture e la posa dell’asfalto verranno realizzate entro la prossima primavera,le temperature saranno più compatibili con la natura degli interventi. La strada, dunque, anche se "l'intervento non è concluso del tutto, in quanto l'asfaltatura – spiega Benedetta Corsano, dirigente dell'unità Manutenzione strade e verde del Comune – dovrà essere necessariamente rimandata a una stagione più consona a questo tipo di lavorazioni e quindi alla primavera.