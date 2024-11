Ilgiorno.it - Quando l’indebitamento è patologico: il brutto record della Lombardia

Milano, 28 novembre 2024 – Cinque milioni di famiglie e piccole imprese vivono in uno stato di indebitamento. Il 16,3% - un caso su sei - è in. È l’altra faccia di una regione che ama sbandierare il Pil da 481 miliardi di euro (come il decimo Stato dell’Unione europea) quanto nascondere l’alto tasso di persone in difficoltà. Rete italiana di microfinanza (Ritmi), Fondazione Welfare Ambrosiano e Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi hanno provato a darne visibilità organizzando una giornata di lavoro dedicata al tema del sovraindebitamento e dell’esclusione sociale provocata. Esperti del settore del debito, rappresentanti istituzionali e membrisocietà civile si sono confrontati per cercare nuovi modelli di intervento. Se la crisi economica determina un target di soggetti fragili anche sul piano familiare e sociale - è stata la premessa dei promotori - la soluzione non può prescindere da un format in cui il sostegno finanziario diventi anche strumento di inclusione sociale.