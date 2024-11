Abruzzo24ore.tv - Pietrucci e Giannangeli: "Il Centro di riabilitazione deve uscire dai container!"

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila - "È scandaloso che ilditerritoriale sia stato trasferito da Collemaggio e sistemato in undel G8 presso l’Ospedale San Salvatore dell’Aquila, invece di essere ospitato in una delle numerose strutture di proprietà comunale, acquistabili grazie alla procedura di acquisto equivalente." Questo il duro intervento dei consiglieri regionali del Partito Democratico, Pierpaolo, e della consigliera comunale di L’Aquila Coraggiosa, Simona, che questa mattina hanno visitato il sito per verificare personalmente le condizioni deldi. “È inaccettabile”, continuano i due esponenti politici, “che a 15 anni dal terremoto del 2009, la Giunta Regionale di Marsilio e quella Comunale di Biondi non siano riuscite a trovare fondi per una sede più adatta, ignorando le necessità reali delle persone.