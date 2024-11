Anteprima24.it - Omicidio Vassallo, riesame conferma il carcere per gli indagati

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoNon c’è stato nessuno sconto per tre dei quattroper l’di Angelo, il sindaco di Pollica, ucciso 14 anni fa con nove colpi di pistola. Anche se non si sa ancora chi esplose quei colpi, ilha deciso di dare ragione alla richiesta di misura cautelare innei confronti di Fabio Cagnazzo, il colonnello dei carabinieri accusato di aver depistato le prime indagini sull’, il suo braccio destro, Lazzaro Cioffi e l’imprendi Cipriano, mentre il quarto indagato l’ex collaboratore di Romolo Ridosso, ha deciso di non di rinunciare al. All’udienza che si è svolta lunedì scorso ha partecipato anche il capo della procura di Salerno Giuseppe Borrelli. La decisione delfa ritenere che siano stati ritenuti validi gli indizi di colpevolezza racchiusi nell’ordinanza che ha portato all’emissione delle misure cautelari e che individua nei quattro i mandatari dell’legato alla battaglia che l’ex sindaco aveva intrapreso contro uno spaccio di droga nella sua Pollica.