Gaeta.it - Omicidio a Caprarola: giovane sospettato si difende, ma rimangono dubbi sulla dinamica

Un accoltellamento che ha scosso la comunità di, in provincia di Viterbo, ha portato all'arresto di undi 31 anni. L'uomo è stato interrogato dal pubblico ministero Massimiliano Siddi, ma ha negato ogni responsabilità affermando di non avere collegamenti con la vittima, Renzo Cristofari, un netturbino di 68 anni. Le circostanze che circondano questo crimine sono ancora avvolte nel mistero, e le indagini sono in corso per far luce su quanto accaduto nella serata di ieri.La versione delIl 31enne, assistito dagli avvocati Paolo Casini e Vania Bracaletti, ha fornito una dichiarazione durante il suo interrogatorio. Secondo la sua versione, si trovava all'esterno della sua abitazione, a pochi passi dal luogo dell'accoltellamento, per andare a comprare delle sigarette da un amico.