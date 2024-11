Calciomercato.it - Niente idoneità sportiva, il capitano non può scendere in campo: decisione UFFICIALE

Il giocatore non potràin: negata laagonistica al difensore edello storico clubLaè arrivata nelle scorse:agonistica per il difensore che – dunque – non potràincon la maglia della sua squadra.Revocata l’: comunicato(LaPresse) – calciomercato.itHa del clamoroso quanto accade nel girone A di Serie C e in particolar modo al Vicenza, attualmente secondo in classifica nel primo raggruppamento del campionato di terza serie. Il difensore serbo classe ’91 Vladimir Golemic non potràincon la maglia della sua squadra di cui è anche. Non una novità, dato che già in estate al difensore ex Crotone – al Vicenza dall’estate del 2023 – era stata negata l’all’attivitàagonistica dopo le visite mediche estive di rito.