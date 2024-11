Gaeta.it - Napoli, la LAV chiede di proteggere i gatti prima della demolizione delle Vele di Scampia

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’attenzione susi concentra nuovamente sulledi, un’area simbolo di degrado ma anche di resilienza. Dopo i recenti eventi, la LAV ha formalmente richiesto al sindaco la sospensioneoperazioni difino a quando non sarà garantita la sicurezza di circa centoche risiedono nel complesso. Questi animali, randagi o abbandonati dagli ex abitanticase, sono nel mirinoautorità locali impegnate a gestire la situazione, dopo i crolli strutturali che hanno coinvolto le.L’intervento del Comune e la situazione animaleIl Comune diha risposto prontamente alla richiestaLAV, dichiarando che fin dal luglio scorso, in seguito a un crollo interno a una, si è attivato un piano di emergenza.