Sport.quotidiano.net - Mens Sana, l’ottimismo di Prosek: "Siamo in lotta per i primi sei posti"

"Il bilancio è positivo. Con 6 vittorie e 5 sconfitte,inper iinsieme ad altre squadre molto forti. Peccato per qualche punto perso per strada anche se, in altre occasioni, abbiamo portato a casa partite che non ci aspettavamo. Insomma, il girone di andata è stato positivo". È questo il bilancio di Gianluca(nella foto) sulla prima metà di stagione regolare della Note di Siena. "Ci dobbiamo concentrare subito per il girone di ritorno che inizia con una partita ad Arezzo – ha aggiunto il lungoanino -. Un incontro che credo sarà molto difficile". Unache è decisamente cresciuta nel corso delle settimane,ne è convinto. "Abbiamo acquisito molta fiducia. Soprattutto a livello di squadra – sottolinea -. Penso che abbiamo fatto vedere cose positive, anche cambiando alcune cose (come successo nella partita con Empoli).