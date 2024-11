Linkiesta.it - L’Unione europea è una minaccia solo per le forze illiberali

Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine, con gli articoli di World Review del New York Times. Si può comprare già adesso, qui sullo store, con spese di spedizione incluse. E dal 25 novembre anche in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia.Stiamo vivendo la più grande stagione elettorale della storia. Entro la fine del 2024, quasi la metà della popolazione mondiale si sarà recata alle urne. E, nel giugno scorso, ancheha tenuto le sue elezioni in quello che è stato uno dei più grandi esercizi multinazionali di democrazia che si siano mai visti al mondo. Milioni di europei provenienti da ogni angolo del continente hanno votato per eleggere un nuovo Parlamento europeo che deciderà la direzione in cui procederà l’Europa nei prossimi cinque anni.