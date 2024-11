Formiche.net - L’intelligence al G7, un salto culturale. La riflessione di Caligiuri

Leggi su Formiche.net

Che anche nel G7 ci si occupi di intelligence non deve stupire. Impensabile fino a pochissimi anni fa, oggi c’è la consapevolezza, nei vari paesi, cherappresenti una forma decisiva per la difesa della democrazia.Secondo me c’è una data precisa in cui si è avviata questa trasformazione. Ed è il 7 gennaio del 2015 quando a Parigi c’è stato l’asdei fondamentalisti islamici alla redazione del giornale satirico Charlie Hebdo.Praticamente da allora non è trascorso giorno in cui nei telegiornali e sui quotidiani non sia stata riportata la parola magica “Intelligence”, considerata quasi come un’arma segreta delle democrazie.Circostanza che è stata confermata in maniera ancora più evidente con lo scoppio della guerra in Ucraina e poi con gli eventi della striscia di Gaza.