Sport.quotidiano.net - La forza del Forlì? Finora è con le ’piccole’. Un punto con le rivali, 26 su 30 contro le altre

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il calcio non è una scienza esatta e non esiste, ovviamente, una ricetta infallibile per vincere un campionato. In Italia convivono due correnti di pensiero, il cui confine è talmente labile che basta un nonnulla per cambiare prospettiva. Prendiamo ad esempio il noto giornalista partenopeo Carlo Alvino: anni fa ebbe a dichiarare che "i campionati non si vinconole ‘piccole’, ma battendo le ‘big’ nel faccia a faccia, dove la pressione sale e la posta in gioco è altissima.", salvo successivamente tornare sui propri passi (per carità, è lecito cambiare idea) e affermare che "la storia ci insegna che i campionati si vincono con le ‘piccole’. Gli scontri diretti? Sono importanti sul piano psicologico.". Dunque, contestualizzando il discorso nell’ambito dell’attuale girone D di serie D, si evince dai dati che il, secondo della classe a quota 27, non ha mai festeggiato,una diretta concorrente per la promozione (restringendo il cerchio alle prime quattro della graduatoria).