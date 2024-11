Butac.it - La canapa e le esagerazioni

AGGIORNAMENTO DELLE 10:21 DEL 28/11/2024Un nostro lettore, ci ha fatto giustamente notare, che l’articolo da cui parte il testo che abbiamo analizzato fa confusione parlando di “vietata”, come riportato sul sito per le “politiche antidroga” del Governo Italiano:Il “DDL Sicurezza” non criminalizza né incide sulla coltivazione e sulla filiera agroindustriale della, in quanto non vieta, né limita la produzione della Cannabis Sativa L., così come previsto dalla legge n. 242/2016, e non crea contrasti normativi e giuridici con altri Paesi EU, essendo in linea con la normativa europea (Direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002) e la Convenzione Unica sugli Stupefacenti di New York del 1961 che annovera tra le sostanze stupefacenti (tabella I) la pianta della cannabis e la resina di cannabis, consentendo la possibilità di utilizzare i semi e il fusto della pianta (parti non contenenti principi psicoattivi) solo per scopi industriali.