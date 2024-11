Calciomercato.it - Infortunio di Savona, l’esito degli esami: UFFICIALE, i tempi di recupero

Leggi su Calciomercato.it

Accertamenti per il difensore bianconero dopo l’in Champions: svelati ididel 21enneUndietro l’altro. Per la Juventus è un periodo nero da questo punto di vista e la conferma la si è avuta anche nella partita contro l’Aston Villa.di, idi(LaPresse) – Calciomercato.itDopo poco più di un’ora di gioco, Nicolòè stato costretto a chiedere la sostituzione dopo aver accusato un problema muscolare. Oggi è arrivato il verdetto, dopo gli accertamenti a cui si è sottoposto il calciatore. Il 21enne ha accusato un fastidio all’adduttore destro accusato durante il secondo tempo della gara di Champions League contro l’Aston Villa, maha fatto tirare un sospiro di sollievo: esclusione lesioni per il terzino, le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni.