Il Napoli in scena con un’opera lirica sullo scudetto 2023

Tempo di lettura: 2 minutisull’ultimodel, “in casa Paisiello“, composta dal livornese Mario Menicagli e Oliviero Lacagnina su libretto dello stesso Menicagli, Giuseppe Di Palma e Lido Pacciardi, andrà in, in prima mondiale, a Carditello (Caserta) il prossimo 8 dicembre.Si tratta della prima opera dedicata al calcio, composta in stile classico napoletano: è ambientata in una casa dia cavallo tra il 30 aprile e il 4 maggio, giorni in cui la squadra di casa affrontò Salernitana e Udinese, raggiungendo la matematica certezza del terzo. Lo stesso titolo dell’opera è un omaggio che cita insieme la commedia di Eduardo De Filippo e Giovanni Paisiello, il grande compositore napoletano. Tra litigi e ostacoli familiari si arriverà all’agognata celebrazione tra la gioia di tutti i protagonisti.