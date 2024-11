Bubinoblog - IL GIUBILEO SU RAI1: CLERICI E DE MARTINO INSIEME IN UNO SHOW EVENTO PIENO DI OSPITI

Leggi su Bubinoblog

sta preparando un ricco programma per ilche porterà milioni di pellegrini a Roma da tutto il mondo. Tra gli appuntamenti clou unocon Antonellae Stefano De.Lunedì 23 dicembre condurrannosuun grandetra tradizione, musica, spettacolo e cultura, in diretta dagli studi Rai di Milano, per celebrare l’apertura dell’Anno Santo 2025.Con loro, tra gli altri, Gianni Morandi e Alberto Angela che sarà collegato dalla Basilica dei Santi Cosma e Damiano di Roma per raccontare il famoso presepe settecentesco donato dai coniugi Cataldo.L'articolo ILSUE DEIN UNODIproviene da BUBINO.